الامارات | منتخب الجودو يختتم «جائزة النمسا».. ويستعد لـ «تبليسي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني للجودو، أول من أمس، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى، التي أُقيمت في النمسا بمشاركة 427 لاعباً ولاعبة يمثّلون 52 دولة.

وأضاف لاعبو المنتخب الوطني 25 نقطة إلى رصيدهم، في إطار برنامج الإعداد والتأهيل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكّد رئيس اتحاد الجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، أن النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني في البطولة تُعدّ مكسباً كبيراً في مشوار التأهل الأولمبي، وكذلك قبل المشاركة في بطولة تبليسي غراند سلام، التي تقام في جورجيا من 21 إلى 23 مارس الجاري.

وأوضح أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو يحرص على توفير فرص الاحتكاك لمختلف لاعبي المنتخب.

وتصل بعثة المنتخب الوطني للجودو، اليوم، إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي، حيث سيقيم المنتخب معسكراً قصيراً قبل انطلاق منافسات البطولة.