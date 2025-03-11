الامارات | «يد» الشارقة تفسخ عقد المدرب كشك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، في بيان، أول من أمس، إنهاء خدمات مدرب فريق كرة اليد المصري، محمد كشك، بعد أن توصل الطرفان إلى فسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي، وتقدمت إدارة الشارقة بالشكر إلى المدرب المصري على جهوده مع النادي، متمنية له التوفيق في مسيرته التدريبية.

يذكر أن كشك سبق له قيادة فريق الشارقة للفوز بكأس الأندية الآسيوية وكأس الإمارات لكرة اليد.