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الامارات | «يد» الشارقة تفسخ عقد المدرب كشك

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جوني جبور - الشارقة 0 تبليغ

  • الامارات | «يد» الشارقة تفسخ عقد المدرب كشك 1/2
  • الامارات | «يد» الشارقة تفسخ عقد المدرب كشك 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، في بيان، أول من أمس، إنهاء خدمات مدرب فريق كرة اليد المصري، محمد كشك، بعد أن توصل الطرفان إلى فسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي، وتقدمت إدارة الشارقة بالشكر إلى المدرب المصري على جهوده مع النادي، متمنية له التوفيق في مسيرته التدريبية.

يذكر أن كشك سبق له قيادة فريق الشارقة للفوز بكأس الأندية الآسيوية وكأس الإمارات لكرة اليد.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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