الامارات | تأهل «دائرة القضاء» و«الشؤون المالية والمشتريات» في كأس منصور بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا دائرة القضاء وقطاع الشؤون المالية والمشتريات إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، التي تقام على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، بتنظيم ديوان الرئاسة.

وتأهل «دائرة القضاء» بقيادة المهاجم الدولي الإماراتي السابق، سيباستيان تيغالي، بعدما فاز على مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي بثلاثية نظيفة، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وسجل الثلاثية لوجاه جونيور، وتيغالي، وأكثم حسين، ليصل فريق دائرة القضاء إلى النقطة السادسة، مقابل رصيد خالٍ من النقاط لمكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

وفي المباراة الثانية، خطف قطاع الشؤون المالية والمشتريات بطاقة التأهل الثانية بالمجموعة، بعد فوزه المثير (4-2) على مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وجاءت الرباعية عن طريق بيتر سوتي بهدفين، وباسم عادل ومحمد أحمد يحيى، بينما أحرز ثنائية الفريق الخاسر، أحمد سالم الكلباني وخليفة خالد المسكري، وبهذه النتيجة احتل قطاع الشؤون المالية والمشتريات المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن دائرة القضاء، وستكون مواجهتهما المقبلة على الصدارة، على أن يلاقي مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في لقاء يوصف بتحصيل حاصل، لأنهما يمتلكان رصيداً خالياً من النقاط بجانب أنهما فقدا فرصة التأهل.

وتم اختيار حارس مرمى دائرة القضاء، أحمد جاويش، كأفضل لاعب، كما نال بيتر سوتي، من قطاع الشؤون المالية والمشتريات، الجائزة نفسها.

تيغالي: لم أتوقع خوض بطولة بهذه الصعوبة

وصف قائد فريق دائرة القضاء، سيباستيان تيغالي، النسخة الـ12 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 بـ«المذهلة»، وقال: «من دواعي سروري المشاركة في هذه البطولة التي تُعدّ الأفضل»، وأضاف تيغالي الذي سجل هدفين في البطولة: «الجميع يتحدث عن المستويات العالية للمنافسات، وبعد 21 عاماً من مسيرتي الاحترافية في مختلف ملاعب العالم أستطيع أن أقول إنني لم أتوقع خوض بطولة بهذه الصعوبة».