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الامارات | دبي تُتوّج الهند بكأس الأبطال للكريكيت

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | دبي تُتوّج الهند بكأس الأبطال للكريكيت 1/2
  • الامارات | دبي تُتوّج الهند بكأس الأبطال للكريكيت 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المنتخب الهندي ببطولة كأس الأبطال للكريكيت 2025، أقوى وأهم بطولات الكريكيت على مستوى العالم، بعد فوزه، أمس، على المنتخب النيوزيلاندي على استاد دبي الدولي في لقاء تابعه مئات الملايين من خلال المشاهدة المباشرة عبر قنوات البث المختصة على مستوى العالم.

وكانت المواجهة الأخيرة في البطولة بمثابة تحدٍ صعب للمنتخبين، نجح في ختامها المنتخب الهندي بصعوبة في حسم الموقعة بفارق (4 ويكيتات)، لينتزع لقبه الثالث في سجل البطولة.

وكان المنتخب الهندي تأهل إلى النهائي على حساب نظيره الأسترالي، ولحق به منتخب نيوزيلندا بعد فوزه على جنوب إفريقيا.

يذكر أن المجلس الدولي للكريكيت اختار دبي للمشاركة في استضافة كأس الأبطال إلى جانب باكستان، لما تتمتع به من إمكانات وخبرات في تنظيم الأحداث العالمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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