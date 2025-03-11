الامارات | السويدي بطل «تحدي حفيت» للألعاب الإلكترونية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز قائد منتخب الإمارات للألعاب الإلكترونية، البطل الدولي أحمد السويدي، بلقب النسخة الأولى من بطولة تحدي حفيت الرياضي للألعاب الإلكترونية، التي تُعدّ الأكبر من نوعها على مستوى الدولة من حيث قيمة الجوائز والمشاركة الواسعة.

وشارك في البطولة 220 لاعباً تنافسوا في 222 مواجهة، انطلقت عبر الإنترنت، وصولاً إلى الأدوار النهائية، التي أُقيمت، مساء أول من أمس، بقاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد.

وشهدت البطولة مواجهة بين نخبة لاعبي «البلاي ستيشن» على مستوى الدولة والشرق الأوسط.

وقال البطل أحمد السويدي في تصريحات صحافية: «فخور جداً بارتباط اسمي بلقب النسخة الأولى من تحدي حفيت الرياضي، الحدث الأبرز الذي قدم واحدة من أكبر الجوائز المالية في مسابقات الألعاب الإلكترونية بالدولة، وأشكر اللجنة العليا المنظمة على هذا التنظيم الاحترافي الذي أسهم في إخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة».

وأضاف: «إن الاهتمام الكبير بالحدث من قبل بلدية مدينة العين، بالتعاون مع نادي العين، أسهم في نجاحه، وأرى أنه نموذج رائع لجمع أطياف المجتمع من مختلف الفئات»، وأكّد أن استضافة 18 رياضة ضمن التحدي تعكس حجم الجهد المبذول من قبل اللجنة المنظمة، وهو أمر يستحق الإشادة والتقدير.