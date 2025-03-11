الامارات | هيل يكسب 500 نقطة في «السباق إلى دبي» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كسب الأسكتلندي، كالوم هيل، 500 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ11 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» في جولة «دي بي ورلد» للغولف، الذي صدر أمس، وذلك عقب فوزه بلقب بطولة جوهانسبرغ المفتوحة، التي اختتمت، أول من أمس، في جنوب إفريقيا.

ورفع هيل إجمالي رصيده من النقاط هذا الموسم إلى 615 نقطة، مستفيداً بشكل كبير من الفوز بهذا اللقب الذي يُعدّ الثاني في مسيرته في الجولة التي تقام بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية، وتحمل شعار «السباق إلى دبي»، وتشهد في هذا الموسم إقامة 42 بطولة تقام في 26 دولة حول العالم، وحسم هيل النتيجة بعد الفوز في جولة فاصلة مع الثنائي الجنوب إفريقي شون نوريس وجاك كرويسفيك، إثر تساوي اللاعبين برصيد 14 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسة للبطولة.