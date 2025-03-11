الامارات | 11 دقيقة تنهي مشوار الوصل في دوري أبطال آسيا «النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع الوصل مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16، عقب خسارته أمام السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في لقاء الإياب الذي أقيم على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة (نتيجة الذهاب 1-1).

وفرّط «الإمبراطور» في تقدمه، بعدما لعب الفريق بشكل نموذجي في أول 20 دقيقة من الشوط الأول، حيث هدد نيكولاس خمينيز مرمى صاحب الأرض بكُرة خطرة أبعدها الحارس مشعل برشم (3)، قبل أن يحرز فابيو ليما الهدف الأول بطريقة رائعة من هجمة قادها علي صالح ولعبها إلى أليكسيس خمينيز الذي لعب كرة عرضية، وقابلها ليما بمهارة في المرمى (10).

وفي المقابل، انهار دفاع «الأصفر» في 11 دقيقة، بعدما غابت الرقابة عن أخطر لاعبي السد أكرم عفيف، الذي صنع الهدف الأول بعدما راوغ أكثر من لاعب من الوصل، ووصلت الكرة إلى مصطفى مشعل الذي سددها في المرمى (26).

وأضاف الجزائري يوسف عطال الهدف الثاني في الدقيقة 30 عقب تجاوزه بيريز، ولعب كرة عرضية اصطدمت بالمدافع سيونغ هيونغ ودخلت المرمى، ثم أحرز أكرم عفيف الهدف الثالث من كرة سددها من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس السناني من إبعادها (37) لينتهي الشوط الأول 3-1.

ورغم محاولات الوصل في الشوط الثاني للعودة إلى اللقاء، فإن السد حافظ على تقدمه وأنهى اللقاء بنتيجة الشوط الأول نفسها وتأهل إلى دور الثمانية.