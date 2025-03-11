شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لبيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، معسكراً مغلقاً اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة، والتي تجمع الفريقين فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من عمر بطولة الدوري.

ويعمل الجهاز الفني للفريق البورسعيدي على معالجة الأخطاء الدفاعية للفريق، والتي كلفته استقبال 3 أهداف في اللقاء الأخير، ما أدى إلى وداع دور الـ16 من كأس مصر، بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي باستاد برج العرب مساء الجمعة الماضى بثلاثة أهداف مقابل هدف وخروجه من بطولة الكأس.

ومن المقرر أن يحسم الجهاز الطبي للمصري مصير الثلاثي المصاب، وهم كريم العراقي، كريم بامبو، وخالد الغندور، وذلك لحسم موقفهم من اللقاء القادم أمام بيراميدز في الدوري، خاصة وأن الفريق يعتمد عليهم بشكل أساسي، حيث تعرض اللاعبين الثلاثة لإصابات عضلية متفاوتة تسببت في غيابهم عن المباريات الأخيرة في المصري.

وكان المصري فاز في مباراة الجولة 17 والأخيرة من عمر الدور الأول ببطولة الدوري، على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الببورسعيدي رصيده إلى 30 نقطة خلال، ويسيطر على المركز الرابع في المربع الذهبي بعد انتهاء الدور الأول، بعدما خاض 17 مباراة ، فاز خلالهم في 8 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 آخرين.