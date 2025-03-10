شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بمصطفى العش فى دفاع الأهلى بمباراة القمة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على تواجد مصطفى العش فى قيادة خط دفاع المارد الأحمر بالتشكيل الأساسى لمباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وتعاقد الأهلى مع مصطفى العش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من نادى زد إف سى في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويشارك بصفة أساسية في المباريات الأخيرة.

وفضل كولر الاعتماد على الثنائى أشرف داري ومصطفى العش فى دفاع الاهلى بعدما شارك الثنائى فى مباراة الطلائع الأخيرة التى فاز بها المارد الاحمر بهدفين دون رد وظهر كل منهما بشكل مميز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.