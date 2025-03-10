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تعرف على حكام مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري Nile

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  • تعرف على حكام مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري Nile 2/5
  • تعرف على حكام مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري Nile 3/5
  • تعرف على حكام مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري Nile 4/5
  • تعرف على حكام مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري Nile 5/5

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا - حسن السعدني

الإثنين، 10 مارس 2025 10:15 م

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الثلاثاء 11 مارس 2025، من دوري نايل في الجولة الأولى التي تبدأ الغد وتستمر حتى الخميس المقبل، مجموعة البطولة ومجموعة تفادي الهبوط لدوري المحترفين.

وتشهد الجولة الأولى من مجموعة البطولة (قمة الأهلي والزمالك)، حيث تقام مواجهات جولتي مجموعة البطولة والهبوط، على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمعدل 3 مباريات في اليوم الأول، ومثلها في اليوم الثاني، ومباراة وحيدة في الختام الخميس المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

مجموعة البطولة

الثلاثاء 11 مارس الجاري ( 11 رمضان)

حكام مباراة الزمالك & الأهلي.. التاسعة والنصف مساء (ستاد القاهرة الدولي)

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حكام مباراة حرس الحدود & بتروجت.. التاسعة والنصف مساء (ستاد المكس بالإسكندرية)

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“مجموعة تفادي الهبوط”

مودرن سبورت & سموحة.. التاسعة والنصف مساء (ستاد السلام)

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حكام مباراة الجونة & الاتحاد السكندري.. التاسعة والنصف مساء (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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