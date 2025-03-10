شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بدوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الثلاثاء 11 مارس 2025، من دوري نايل في الجولة الأولى التي تبدأ الغد وتستمر حتى الخميس المقبل، مجموعة البطولة ومجموعة تفادي الهبوط لدوري المحترفين.

وتشهد الجولة الأولى من مجموعة البطولة (قمة الأهلي والزمالك)، حيث تقام مواجهات جولتي مجموعة البطولة والهبوط، على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بمعدل 3 مباريات في اليوم الأول، ومثلها في اليوم الثاني، ومباراة وحيدة في الختام الخميس المقبل.

مواعيد مباريات الجولة الأولى

مجموعة البطولة

الثلاثاء 11 مارس الجاري ( 11 رمضان)

حكام مباراة الزمالك & الأهلي.. التاسعة والنصف مساء (ستاد القاهرة الدولي)





حكام مباراة حرس الحدود & بتروجت.. التاسعة والنصف مساء (ستاد المكس بالإسكندرية)

“مجموعة تفادي الهبوط”

مودرن سبورت & سموحة.. التاسعة والنصف مساء (ستاد السلام)

حكام مباراة الجونة & الاتحاد السكندري.. التاسعة والنصف مساء (ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر)