شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهدد لاعبيه بتوقيع عقوبات مالية جديدة حال التفريط في الفوز بالقمة 130 والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق بضرورة تحقيق الفوز على الزمالك في المباراة التي تجمعهما غدا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، وعدم التفريط في الخروج بالثلاث نقاط، وإلا سيتعرض اللاعبين لعقوات مالية كما حدث بعد قمة الدور الأول.

وكان المدير الرياضي بالأهلي قد قرر خصم 20% من قيمة راتب اللاعبين عن الشهر الماضي بسبب التعادل مع الزمالك في قمة ادور الأول والتفريط في تحقيق الفوز في تلك المباراة، وتوسيع فارق النقاط مع بيراميدز المتصدر إلى 3 نقاط.

وهدد مسئولو الأهلي لاعبي الفريق بتوقيع عقوبات مضاعفة حال عدم تحقيق الفوز في القمة 130 غدا، لاسيما وأن المرحلة الحالية لا تحتمل فقدان أيا من النقاط ، حيث أن الفريق مطالب بتحقيق الفوز في كل المباريات.

على جانب آخر، قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى استمرار لاعبه كريم الدبيس فى قيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وشارك كريم الدبيس أساسيًا فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويرغب كولر فى الإستفادة من تألق كريم الدبيس فى الفترة الأخيرة لقيادة الجبهة اليسري للأهلى بحثًا عن مواصلة الانتصارات المحلية.