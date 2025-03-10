شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات غدا في الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غدا الثلاثاء ، مباريات المرحلة الأولى من الدور الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز وبينها لقاء القمة المرتقبة الذي يجمع بين الكبيرين الأهلي والزمالك.

مباريات غدا الثلاثاء 11 مارس الجاري

المجموعة الاولي "المنافسة علي الدوري"

الزمالك ضد الأهلي – 9:30 مساءً – استاد القاهرة.

حرس الحدود ضد بتروجيت – 9:30 مساءً – استاد حرس الحدود.

مجموعة الثانية "تحديد الهابطين"

مودرن سبورت ضد سموحة .. 9:30 مساء الثلاثاء - استاد السلام

الجونة ضد الاتحاد السكندري .. 9:30 مساء الثلاثاء - استاد خيري بشارة



مباريات الثلاثاء

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب في الدورى 11 مارس الجاري على مدار أيام، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول

يتصدر فريق بيراميدز ترتيب جدول الدوري المصرى بعد نهاية الدور الأول برصيد 42 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 39 نقطة، وحل نادى الزمالك ثالثا برصيد 32 نقطة، فيما جاء المصرى البورسعيدى فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.