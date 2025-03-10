شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر خطاب رابطة الأندية لاتحاد الكرة لتعيين حكم أجنبي للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على نسخة من الخطاب الذي أرسلته رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والذي تقدمت فيه بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتعيين حكام أجانب لثلاث مباريات قمة في الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا للخطاب المرسل من الرابطة إلى اتحاد الكرة، والذي يحمل تاريخ 9 مارس 2025، فإن الرابطة طلبت حكامًا أجانب لمباريات الزمالك والأهلي، وبيراميدز والأهلي، والزمالك وبيراميدز.

وجاء في الخطاب أن الرابطة ستتحمل كافة مصاريف الحكام الأجانب، حرصًا منها على النزاهة والشفافية في المنافسة على بطولة الدوري، وإعطاء الفرصة للخبير الأجنبي الجديد لإعادة هيكلة وتطوير منظومة التحكيم.

وحددت الرابطة في خطابها مواعيد المباريات التي طلبت حكامًا أجانب لها، حيث ستقام مباراة الزمالك والأهلي يوم 11 مارس 2025، ومباراة بيراميدز والأهلي يوم 12 أبريل 2025، ومباراة الزمالك وبيراميدز يوم 13 مايو 2025.

ينتظر عشاق المستطيل الأخضر داخل مصر والعالم العربي موعد مباراة الأهلي والزمالك في مباراة الجولة الأولى من الدور الثاني الحاسم لبطولة الدوري بالموسم الجاري، حيث تحمل تلك المباراة رقم القمة 130 بين الكبيرين.

يحتل النادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء الدور الأول من عمر المسابقة، وذلك برصيد 39 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 42 نقطة، وكان الأهلي خاض 17 مباراة، فاز خلالهم في 11 لقاء وتعادل في 6 مواجهات ولم يتلق المارد الأحمر أي هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 آخرين.