شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 10 - 3- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 10 - 3- 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، و أبرزها، الزمالك يرتدى الزى الأبيض الكامل في مواجهة الأهلي بالقمة 130، و اتحاد الكرة يحدد منتصف إبريل موعداً مبدئياً لنهائى كأس مصر، أكرم توفيق يبلغ شوقي موقفه النهائي من التجديد مع الأهلي فى جلسة خاصة.

الزمالك يرتدى الزى الأبيض الكامل في مواجهة الأهلي بالقمة 130

يرتدى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الزى الأساسى "القميص الأبيض والشورط الأبيض" خلال مواجهة الأهلى المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غدًا الثلاثاء

بيسيرو يدرس ثنائية فتوح وبنتايج لتعويض غياب شلبي فى مباراة القمة

يدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حلول تعويض غياب مصطفى شلبي الظهير الأيسر عن مواجهة الأهلى فى القمة رقم 130

استاد القاهرة: مائدة إفطار في انتظار جماهير الأهلى والزمالك قبل القمة غدا

كشف وليد عبد الوهاب، مدير هيئة ستاد القاهرة، أنه سيتم فتح بوابات الاستاد في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء لاستقبال مباراة الأهلى والزمالك التي ستقام فى التاسعة والنصف مساءً.

وائل رياض يمنح لاعبى منتخب المحليين الثقة رغم وداع تصفيات أفريقيا

‎حرص وائل رياض ، المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، على الإشادة بلاعبيه رغم الخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب.

محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك فى مواجهة الأهلى

استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إعادة محمد عواد لحراسة عرين الفريق، فى مواجهة الأهلى المقرر لها فى التاسعة

شريف العريان يحضر انتخابات الأنوكا لدول حوض النيل

حضر شريف العريان ، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي والأمين العام للجنة الاولمبية المصرية، انتخابات اتحاد الاتحادات الأفريقية "الأنوكا".

اتحاد الكرة يحدد منتصف إبريل موعداً مبدئياً لنهائى كأس مصر

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة منتصف شهر إبريل المقبل موعداً مبدئياً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2024 – 2025، بعدما تقرر إقامة مباراتى قبل النهائى يوم 28 مارس الجارى.

ناصر منسى يواصل الغياب عن الزمالك أمام الأهلي بسبب الإصابة

يواصل ناصر منسى ، لاعب فريق الزمالك ، الغياب عن مباريات فريقه بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية، وتسببت في غيابه عن مباراة مودرن سبورت الأخيرة.



حسام حسن يحدد 16 مارس موعدا لانطلاق معسكر منتخب مصر

حدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يوم 16 مارس الجاري موعدا لانطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي أثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.



أوسكار رويز يعقد اجتماعاً مع الحكام قبل 24 ساعة من كل مباراة

يعقد أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعاً مع الحكام قبل 24 ساعة من كل مباراة بالدورى المصرى، على أن يقوم بتدريبات لكل طاقم حكام فى الملعب، وكذلك فى غرفة الاجتماعات، ويعقب كل مباراة اجتماعا مع كل طاقم لمراجعة القرارات وتصحيح الأخطاء بشكل فردى.