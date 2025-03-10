شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر نادي بيراميدز، طلب حكام أجانب لمباراتي الأهلي والزمالك في إطار مباريات مرحلة حسم بطل الدوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر طبقا للائحة.

وحددت رابطة الأندية المحترفة يوم 12 أبريل المقبل المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الأهلي على استاد الدفاع الجوي، فيما حددت يوم 13 مايو موعدا لمباراة الزمالك أمام بيراميدز على استاد القاهرة الدولي.

وطبقا للائحة اتحاد الكرة، فإنه يمكن طلب الاستعانة بحكام أجانب قبل المباراة بـ 15 يوما، وهو ما يراه نادي بيراميدز مناسبا في ظل وجود متسع من الوقت قبل مباراتي الأهلي والزمالك.