شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستعيد خدمات محمد على أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، خدمات لاعب الوسط محمد على أمام حرس الحدود، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى.

وغاب محمد على عن الفريق البترولى أمام غزل المحلة فى آخر مباريات الدور الأول، الذى استطاع بتروجت الفوز بها بهدفين مقابل هدف، ليضمن تواجده فى مجموعة المنافسة على اللقب.

ويسعى سيد عيد لمواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق البترولى بعدما نجح فى تحقيق هدفه الذى أعلنه فى بداية الموسم بإنهاء الدور الأول ضمن التسعة الكبار، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم مستويات مميزة من أجل إنهاء الموسم فى مركز متقدم.

وحجز فريق بتروجت مكانا في مجموعة المنافسة على لقب الدورى، بعد أن احتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، عدما خاض 17 مباراة فاز خلالها في 5 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الفريق البترولى 17 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

وسجل 10 لاعبين أهداف بتروجيت خلال الـ17 مباراة الماضية، يتقدمهم رشاد المتولى صانع ألعاب الفريق برصيد 3 أهداف وصاحب هدف الفوز على المحلة الذى وضع الفريق في المجموعة الأولى، بالإضافة إلى أحمد فاروق وبدر موسى وإسماعيل بامبا وشيكودي جبريل ومصطفى الجمل "هدفين لكل لاعب"، ثم هدف لكل من إسلام هشام وهادي رياض وأحمد حمدان وأحمد رضا.