شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بمروان عطية فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على إستمرار مروان عطية لاعب الفريق للتشكيل الأساسى في مباراة الزمالك القادمة بالدوري، وشارك مروان عطية أساسياً في لقاء الأهلى والطلائع التى فاز بها المارد الاحمر بهدفين دون رد، ونجح فى تسجيل هدف من ركلة جزاء.

ويرغب كولر في الاستفادة من قدرات مروان عطية للسيطرة على منطقة المناورات في لقاء الديربى أمام الزمالك لحسم اللقب لصالح الأهلى.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.