شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة تحذير كولر لنجوم الأهلى من الاستهتار والتراخى والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، محاضرة مطولة مع لاعبيه قبل مواجهة الغريم الزمالك ببطولة الدوري المصري.

كولر عرض فيديو مدته 10 دقائق، يتضمن أجزاء من مباريات الزمالك الأخيرة، وعلى رأسها مباراته مع مودرن سبورت بجانب مباراة القمة بالدور الاول التى انتهت بالتعادل 1-1.

المدرب السويسري ركز على أهم إيجابيات وسلبيات الزمالك، مشددا على أن الأداء الذي ظهر به الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت بكأس مصر لا يعبر بالضرورة عن الصورة التي سيكون عليها أمام الأهلي، نظرا لأنها مباراة ديربي وحاسمة فى بطولة الدوري المصري، مؤكداً أنه يرفض الاستهانة بالمنافس، خاصة أن المارد الأحمر تعادل مع الزمالك 1-1 فى لقاء القمة الاخير حينما استهان بقدرات لاعبى الفارس الأبيض.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.