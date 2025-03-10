شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يعسكر بالأردن استعدادًا للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يقيم منتخب المصارعة النسائية معسكر بالأردن فى الفترة من 10 الى 21 مارس الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالمغرب.

تقام البطولة الأفريقية للمصارعة بمشاركة منتخب النسائية فى الفترة من 29 أبريل حتى 4 مايو بالمغرب.

يضم معسكر المصارعة بالأردن كل من ملك أحمد، هاجر سعيد، فرح على، مودة بدوى، آية عيد، مرام محمد ويرافقهم شريف جمال مدرب.

يذكر أن التشكيل الجديد للجان الاتحاد الدولي ضم 6 مصريين، جاءت مناصبهم كالتالي:

إبراهيم عادل مصطفى – عضوا في لجنة المصارعة الشاطئية

نبيل الشوربجي – عضوا في اللجنة العلمية

أشرف حافظ – عضوا في لجنة المدربين

مصطفى عماشة – عضوا في لجنة المساواة

سيد جمعة – عضوا في لجنة المشاهير والإرث التاريخي

شريف حلاوة – عضوا في لجنة الحكام