شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرتدى الزى الأبيض الكامل في مواجهة الأهلي بالقمة 130 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الزى الأساسى "القميص الأبيض والشورط الأبيض" خلال مواجهة الأهلى المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول من مسابقة الدورى.

وكان الزمالك ارتدى الطاقم الأسود فى مواجهة الأهلى بالدور الأول من مسابقة الدورى، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

ويبحث البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن الفوز الأول له على الأهلى في تاريخه، ويرغب الخواجة البرتغالى فى ذكر اسمه وسط الكبار ممن سبق لهم تحقيق الفوز على المارد الأحمر.

وتولى المدير الفني البرتغالى قيادة الزمالك خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، وواجه الزمالك في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي وحقق التعادل بنتيجة 1 – 1، لكنه يمنى النفس في الفوز بتلك القمة لتحقيق مجد شخصى واقتناص فريقه ثلاث نقاط غالية في مسيرة المنافسة في الدورى.