شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالقمة 130 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خدمات بعض من عناصره الأساسية فى مواجهة الأهلى، المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري.

مصطفى شلبي: استبعاد بقرار فني "عقوبة الاعتراض على الاستبدال في مباراة مودرن سبورت"

ويغيب عن صفوف الزمالك كل من:

ناصر منسي: لم ينضم للمعسكر بسبب تعرضه لوعكة صحية وسيخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه النهائى

محمود جهاد: يواصل التأهيل من إصابة في العضلة الخلفية

حمزة المثلوثي: إصابة في الرباط الصليبي

أحمد الجفالي: إصابة بمزق في العضلة الخلفية

أحمد حمدي: في المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد إصابة الرباط الصليبي

محمد عبد الشافي: عدم الجاهزية الفنية

ولم يحدد الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو موقف الثلاثى مهاب ياسر، وأحمد رفاعى، ومحمد عاطف، حيث يتم استبعادهم لأسباب فنية فى المواجهات الماضية.