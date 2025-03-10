شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. نور الشربيني تشجع برشلونة ومحمد صلاح وتجيد عمل الباستا والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطلة اليوم فى خارج الملعب هى نور الشربينى بطلة العالم للاسكواش و المصنفة الثانية عالميا.

نور الشربينى مواليد عام 1995، درست الإعلام بالأكاديمية البحرية، وتزوجت طبيب أسنان في عام 2024.

نور الشرينى قبل ارتباطها كانت تتلقى عروض للزواج عبر الرسائل الخاصة بحساباتها عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وكانت ترى أن هذا أمر طريف جدا.

نور الشربينى تعتبر ميسى لاعبها المفضل، وكانت تشجع برشلونة في البداية لكن بعد ذلك تشجع ليفربول ومحمد صلاح، وفى مصر تشجع الأهلى، وتجيد عمل الباستا وكل فترة تقوم بتجربة أكلات مختلفة.

تم تكريمها من الرئيس السيسى 3 مرات، وكانت المرة الأولى داخل مكتبة الإسكندرية بمؤتمر الشباب والتي تعتبرها اللاعبة لحظة لاتٌنسى في مشوارها.