شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس اتحاد السلاح: الفوز على بطل الأولمبياد فى الشيش يؤكد تطور مصر والان مع تفاصيل الخبر

تحدث سامر شريف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح وعضو لجنة الأدوات بالاتحاد الدولي، عن رضاه بالمستوى المميز الذي قدمه منتخب مصر لسلاح الشيش خلال بطولة كأس العالم، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس.

وأشاد شريف بالإنجاز غير المسبوق الذى تحقق بفوز منتخب الرجال على المنتخب الياباني، بطل أولمبياد باريس 2024، والمصنف الثاني عالمياً واحتلال مصر المركز السادس بالبطولة.

وقال سامر شريف، "منتخب مصر نجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز على اليابان، حامل ذهبية أولمبياد باريس، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده سلاح الشيش المصري، لقد أثبتنا أننا قادرون على مقارعة الكبار والتفوق على أبطال العالم، وهذا يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل للعبة في مصر".

وأضاف، "الاتحاد المصري للسلاح يعمل وفق خطة واضحة لبناء أجيال متعاقبة قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، وقد رأينا ثمرة هذا العمل في هذه البطولة، خاصة بعد تدعيم المنتخب بلاعبين جدد عقب اعتزال البطل الأولمبي علاء أبو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012".

وتابع، "الأداء الذي قدمه الفريق يؤكد أن لدينا قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات، الوصول إلى المركز السادس في بطولة بهذا الحجم، وسط مشاركة جميع المصنفين عالميًا، لم يكن أمرًا سهلًا، لكنه يعكس الجهد الكبير المبذول في إعداد هذا الفريق ونحن نعمل على تطوير مستوى اللاعبين باستمرار، ونطمح لتحقيق نتائج أفضل في البطولات القادمة".

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد أن هذا الإنجاز مجرد بداية لما يسعى إليه الاتحاد المصري للسلاح، مشددًا على أن العمل مستمر لدعم المنتخب وتطوير المنظومة بالكامل، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات ورفع راية مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

ومثل منتخب مصر للرجال في البطولة كل من محمد حمزة، عبدالرحمن طلبة، سهيل نوار ويحيى ماضي تحت قيادة ماهر حمزة وتامر طاحون مدربا سلاح الشيش وتحت إشراف الدكتور أيمن غنيم المشرف العام على المنتخبات الوطنية بالاتحاد.

واختتم سامر شريف تصريحاته مؤكدا أنه رغم عدم حصول مصر على ميدالية فالنتائج مرضية وقد تألق على مستوى الفردي اللاعب الصاعد عبد الرحمن طلبه صاحب ال 17 عاما وحقق المركز ال 11 وسط عمالقة اللعبة.