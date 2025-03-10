شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يقود الجبهة اليسرى للأهلي في مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى استمرار لاعبه كريم الدبيس فى قيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

وشارك كريم الدبيس أساسيًا فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويرغب كولر فى الإستفادة من تألق كريم الدبيس فى الفترة الأخيرة لقيادة الجبهة اليسري للأهلى بحثًا عن مواصلة الانتصارات المحلية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.