شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يدرس ثنائية فتوح وبنتايج لتعويض غياب شلبي فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حلول تعويض غياب مصطفى شلبي الظهير الأيسر عن مواجهة الأهلى فى القمة رقم 130، بعدما اتخذ الجهاز الفنى قرارًا باستبعاد اللاعب بسبب اعتراضه على الاستبدال فى مواجهة مودرن سبورت بكأس مصر الماضية.

ويضع بيسيرو عدة حلول لتعويض غياب مصطفى شلبي، ويعد أبرز تلك الحلول التى يدرسها بيسيرو مع جهازه المعاون الاستعانة بثائية أحمد فتوح والمغربى محمود بنتايج، بحيث يتولى الثنائى الجبهة اليسرى من حيث الدفاع والهجوم.

ويجرى المدير الفنى دراسة تلك الطريقة لتعويض غياب مصطفى شلبي، حيث شهد التدريب الأخير للفريق الاعتماد على أحمد فتوح فى الشق الدفاعى، على أن يكون أمامه محمود بنتايج الذى يعوض غياب مصطفى شلبي.

فيما استقر جوزيه بيسيرو على إعادة محمد عواد لحراسة عرين الفريق، فى مواجهة الأهلى، وشهدت الأيام الماضية مفاضلة بين محمد عواد ومحمد صبحى لحراسة عرين الزمالك فى لقاء القمة، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به صبحى فى مواجهة مودرن سبورت بدور الـ 16 بكأس مصر، والتى حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 1.

ويفضل الجهاز الفنى للزمالك عودة محمد عواد لحراسة عرين الفريق فى لقاء الأهلى، خاصة وإنه يمتلك باع كبير من الخبرة، وعدم مشاركته فى لقاء مودرن سبورت كان من أجل منحه راحة قبل القمة، ومنح الفرصة لمحمد صبحى حتي يشارك.

ويبحث البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن الفوز الأول له على الأهلى في تاريخه، ويرغب الخواجة البرتغالى فى ذكر اسمه وسط الكبار ممن سبق لهم تحقيق الفوز على المارد الأحمر.

وتولى المدير الفني البرتغالى قيادة الزمالك خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، وواجه الزمالك في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي وحقق التعادل بنتيجة 1 – 1، لكنه يمنى النفس في الفوز بتلك القمة لتحقيق مجد شخصى واقتناص فريقه ثلاث نقاط غالية في مسيرة المنافسة في الدورى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.