شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة: مائدة إفطار في انتظار جماهير الأهلى والزمالك قبل القمة غدا والان مع تفاصيل الخبر

كشف وليد عبد الوهاب، مدير هيئة ستاد القاهرة، أنه سيتم فتح بوابات الاستاد في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء لاستقبال مباراة الأهلى والزمالك التي ستقام فى التاسعة والنصف مساءً في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من بطولة الدورى.

وقال مدير هيئة استاد القاهرة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك مائدة إفطار باستاد القاهرة جاهزة لاستقبال جماهير القطبين، قبل انطلاق مباراة القمة، حيث يعد الاستاد مائدة إفطار فى شهر رمضان كل عام.

وأَضاف عبد الوهاب، أن المباراة ستكون فى أجواء وأمسية رمضانية جماهيرية فى أفضل صورة.

وأكد وليد عبد الوهاب، مدير هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد جاهز لاستضافة مباراة القمة التي ستجمع الزمالك والأهلى غدًا ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز.

وأشار وليد عبد الوهاب إلى أن الاستاد يلقى اهتمامًا من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لذا نحاول التركيز على حل أى مشكلة قد تظهر بالاستاد فى أي وقت.

وأكد عبد الوهاب الاستاد جاهز لاستضافة مباراة القمة، وجماهير القطبين، حيث يتم تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحى لتطوير الاستاد بشكل مستمر.