شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: جمهور الأهلي دائمًا ما يكون سندًا وظهرًا لكل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق، أن جمهور الفريق الأحمر دائمًا ما يكون سندا وظهرا لكل لاعبي الفريق في جميع الأوقات، مشيرًا إلى أنه على ثقة أن الجماهير ستملأ الاستاد في مباراة القمة.

وأضاف متعب في تصريحات تليفزيونية: "جمهور النادي الأهلي سند وظهر لينا كلنا وليس اللاعبين فقط"، وأكمل: "الجماهير اللي بتسافر ورا النادي في كل حتة وموجودين في كل المباريات بنسميهم مجانين، مبيفارقوش ولا بيفوتوا مباراة للأهلي".

ومباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.