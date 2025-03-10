الامارات | الأهلي يطالب بحكام أجانب أمام الزمالك



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة أمام الزمالك المقررة في افتتاح مرحلة البطولة بالمسابقة غدا الثلاثاء (الساعة 11:30 بتوقيت الإمارات).

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي: "أرسل النادي خطابا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إقامة مباراة القمة أمام الزمالك في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وأن يتحمل اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مسئولياتهما تجاه أي رؤى أخرى تنال من نجاح المسابقة واستكمالها في أجواء عادلة".

وأشار الأهلي إلى أن معلوماته من الأطراف المعنية تشير إلى قيام رابطة الأندية المحترفة بإبلاغ الاتحاد المحلي بتحملها كافة التكاليف المالية لاستقدام الحكام الأجانب، "خاصة أن النادي رفع عشرات المذكرات للاتحاد من قبل يطلب فيها تطوير منظومة التحكيم وإيقاف الأخطاء التحكيمية ‭'‬الفجة‭'‬ التي تؤثر على نتائج المباريات دون جدوى".

وأبدى الأهلي أسفه الشديد لعدم التنسيق الكامل في هذا الشأن بين اتحاد الكرة والرابطة، بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإقامة مباراة القمة بحكام أجانب.

وتنطلق مرحلة المنافسة على لقب الدوري غدا الثلاثاء بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي في مجموعة اللقب وكذلك تقام في نفس التوقيت مباراة حرس الحدود وبتروجت.

وفي مجموعة الهبوط يلعب الجونة مع الاتحاد السكندري ومودرن سبورت مع سموحة غدا أيضا.