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الامارات | إنتر يفتقد لاعباً مؤثراً 45 يوماً

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيفتقد إنتر متصدر لكرة القدم، لاعب وسطه البولندي بيوتر جيلينسكي لشهر ونصف بسبب إصابة في قدمه اليمنى.
وقال إنتر في بيان الإثنين "أظهرت الفحوص التي أجريت صباح الإثنين أنه يعاني من تمزق في العضلة التوأمية الداخلية للقدم اليمنى".
ولم يحدد النادي مدة غياب لاعبه، لكن وفقا للصحافة الإيطالية، فإن جيلينسكي سيغيب لنحو 45 يوما، ما يعني أنه لن يشارك في ربع نهائي في حال تأهل فريقه الذي تغلب على فينورد الهولندي 2-0 في ذهاب ثمن النهائي، قبل استضافته الثلاثاء إيابا.
وتعرض جيلينسكي (30 عاما) للإصابة السبت في فوز إنتر الصعب على مونتسا 3-2 ضمن الدوري، وخرج من الملعب في الدقيقة 73 بعد ثلاث دقائق فقط على دخوله من مقاعد الاحتياط.
خاض هذا الموسم 22 مباراة في الدوري و8 في دوري الأبطال، سجل خلالها هدفين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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