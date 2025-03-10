الامارات | فليك: برشلونة سيواجه بنفيكا من أجل "الطبيب الراحل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيخوض برشلونة الإسباني مواجهة بنفيكا البرتغالي الثلاثاء (الساعة 9:45 مساء بتوقيت الإمارات) في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من أجل طبيبه الراحل كارليس مينارو، بحسب ما ذكر مدربه الألماني هانزي فليك.

ويملك العملاق الكاتالوني أفضلية الفوز خارج أرضه الأسبوع الماضي بهدف في لشبونة.

لكن مباراته السبت في الدوري الإسباني ضد أوساسونا تأجلت قبل ثلث ساعة من ركلة بدايتها، بعد وفاة طبيب الفريق البالغ 53 عاما بعد الظهر.

وقال فليك في مؤتمر صحافي "إنها خسارة كبيرة، كان كارليس شخصا رائعاً، لكن طبيبا رائعا أيضا، وهذا التكامل مع ريكارد (برونا، طبيب الفريق الآخر) كان رائعا للنادي والفريق".

وأضاف مدرب بايرن ميونيخ السابق "(كان) أحد أفراد الأحجية الكبيرة، لأنهم يقومون بعمل رائع، ونحن نفتقده".

وأردف المدرب الذي يتصدر فريقه ترتيب الدوري الإسباني "الفريق أيضا، نريد اللعب.. من أجله. الآن في هذه الحالة، من الهام جدا أن نفوز، وهذا تركيزنا غدا".

وعمل الطبيب مينارو مع عدة فرق لبرشلونة منذ 2017، وقد بدأ مع الفريق الأول قبل أشهر قليلة.

وكان برشلونة فاز على بنفيكا 5-4 في لشبونة في دور المجموعة الموحدة، ثم بعشرة لاعبين في مباراة الأسبوع الماضي بعد طرد مدافعه باو كوبارسي.

وشرح المدرب أن بنفيكا الذي تغلب على يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني لن يكون لقمة سائغة "لا أحد من فريقنا يعتقد أن العمل أنجز، وهذا هو الأهم".

تابع "يقومون بعمل رائع في مبارياتهم خارج أرضهم في دوري الأبطال، فازوا بمباريات كثيرة. يجب أن نفكر في ذلك وننتبه".