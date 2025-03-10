دوري أبطال أوروبا: إنزاغي يكشف عن معاناة تورام من اصابة في الكاحل منذ شهر

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : كشف سيموني إنزاغي مدرب إنتر، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، الاثنين أن المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يعاني من مشكلة في الكاحل منذ شهر، وذلك عشية المواجة أمام فينورد الهولندي في إياب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحافي "لا جدوى من إخفاء الأمر: إنه يعاني من مشكلة في الكاحل منذ شهر، الأمر يزعجه ولا يستطيع التدرّب كما كان يفعل من قبل، على الرغم من مسكنات الألم والحقن"، من دون أن يدلي بتفاصيل أخرى حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها المهاجم الدولي نجل ليليان تورام بطل مونديال 1998 (29 مباراة، سجل هدفين).

وأضاف "بدأ المباراة أمام مونتسا (في الدوري ضمن المرحلة الـ 28 السبت) على مقاعد البدلاء، وسأقرر صباح الثلاثاء ما إذا كان سيتكرر الأمر ضد فينورد".

ورغم معادلته هذا الموسم لأفضل رصيد تهديفي له في الـ "سيري أ" خلال موسمه الأول (2023 2024) بقميص "نيراتسوري" (13 هدفا)، إلّا أن تورام (27 عاما) لم يسجل سوى هدف واحد في الدوري منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسيستعيد إنتر العائد من روتردام بفوز صريح على فينورد 2 0 بعد افتتاح تورام التسجيل واضافة القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس للهدف الثاني، خدمات حارسه السويسري يان سومر الذي عانى من إصابة في الإبهام ابعدته عن الملاعب لمدة أسبوعين.