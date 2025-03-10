شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا.. تفوق كاسح للفراعنة قبل قمة تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك منتخبا مصر وإثيوبيا تاريخًا طويلًا من المواجهات الكروية التي بدأت منذ عقود، حيث جمعت بينهما 10 مواجهات رسمية على مدار التاريخ. وكعادته فرض المنتخب المصري تفوقه فى معظم اللقاءات، لكنه واجه بعض اللحظات الصعبة أمام المنتخب الإثيوبي، الذي حقق انتصارات مفاجئة فى بعض المناسبات.

من أصل 10 مباريات جمعت الفريقين، نجح المنتخب المصري في تحقيق 7 انتصارات، بينما تمكن المنتخب الإثيوبي من الفوز مرتين فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وخلال هذه المباريات، سجل الفراعنة 24 هدفًا، مقابل 9 أهداف فقط سجلها منتخب إثيوبيا.



بداية السيطرة المصرية: منذ المواجهات الأولى، أثبتت مصر تفوقها على إثيوبيا، حيث جاءت أغلب الانتصارات بفارق كبير في الأهداف، مما رسّخ الهيمنة المصرية على هذه المواجهة.

الانتصارات الإثيوبية المفاجئة: رغم التفوق المصري الواضح، فإن المنتخب الإثيوبي نجح في تحقيق انتصارين تاريخيين، أحدهما كان في فترة تألق الكرة الإثيوبية خلال الستينيات.

التعادل الوحيد: المواجهة الوحيدة التي انتهت بالتعادل تعكس مدى تطور المنتخب الإثيوبي في بعض الفترات، وقدرته على مجاراة الفراعنة في بعض المباريات.

مع استمرار المنافسة بين المنتخبين، تظل هذه المواجهة دائمًا ذات طابع خاص، حيث يسعى المنتخب المصري للحفاظ على تفوقه التاريخي، بينما تحاول إثيوبيا تغيير المعادلة وتحقيق المزيد من الانتصارات في المستقبل.



ويدخل منتخب مصر معسكر شهر مارس استعدادا لمباراتى إثيوبيا وسيراليون والمحدد لهما 21 و 25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.



ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.



وتقرر سفر منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل مواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، خاصة أن إثيوبيا ممنوعة من اللعب على أرضها بناءً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم توافر الشروط الخاصة بالمباريات المؤهلة للمونديال.