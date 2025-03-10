شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب: وائل رياض "برىء".. اسألوا علام عن "منتخب المحليين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هجوم عنيف يتعرض له وائل رياض، المدير الفني لمنتخب المحليين، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بثلاثية والخروج من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للمحليين، رغم أنه لا يتحمل أدنى مسئولية عن الأداء والشكل الذى ظهر عليه المنتخب الذى تم تكوينة قبل أيام قليلة من المواجهات الحاسمة .

وائل رياض يتولى رسميا تدريب منتخب الشباب مواليد 2007 الذى تم تكليفه به مع قدوم المهندس هانى ابوريدة وتولى رئاسة اتحاد الكرة ، وقصة منتخب المحليين يتحمل مسئوليتها مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، والذى تلقى إخطارا من الاتحاد الأفريقي بضرورة المشاركة في التصفيات، ولكن مجلس علام تجاهل الأمر بشكل غريب، حتى جاء أبوريدة بدأ ترتيب أوراق الجبلاية وفوجئ بتصفيات أفريقيا للمحليين وليس هناك منتخب للمحليين للمشاركة في التصفيات في مشهد درامى حزين.



تحرك هانى ابوريدة سريعا لإنقاذ الموقف وتم تكليف وائل رياض بتولى مهمة تكوين منتخب المحليين خلال أيام قليلة قبل انطلاق التصفيات الافريقية ليفاجئ بصعوبة ضم لاعبى الدورى الممتاز في ظل المباريات ورفض الأندية التفريط في لاعبيها ، ولم يكن امام رياض الاستعانة بلاعبى دورى المحترفين الذين بعضهم بالفعل يمتلك الموهبة القدرات الجيدة ولكن عامل ضيق الوقت لم يكن في صالح الجهاز الفني ورغم ذلك تحمل المسئولية وسافر لجنوب أفريقيا وقدم عرض قوى ونجح في تحقيق تعادل مثير في ملعب المنافس .



وارتفعت طموحات الجهاز الفني للمنتخب المصرى بتحقيق الإنجاز وتجاوز محطة جنوب افريقيا ، ولكن المنافس لم يصمت فتحرك بسرعة الاتحاد الجنوب أفريقى ودعم صفوفه بلاعبين من الدورى الممتاز هناك وكان لقاء العودة بالقاهرة مختلفا حيث ظهر تفوق منتخب جنوب أفريقيا وحقق فوز كبير على منتخب مظلوم بسبب عشوائية وعدم تخطيط من مجلس علام الذى رحل وترك تركة ثقيلة من الازمات .