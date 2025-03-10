شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات تحسم صراع لقب دورى الكرة النسائية.. منافسة قوية بين مسار والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباريات دورى الكرة النسائية صراعا كبيرا بين الأندية من أجل حصد لقب الدورى، خاصة فى ظل دخول المرحلة الأخيرة، ويتبقى 5 مواجهات تحسم اسم بطل هذه النسخة التى يشارك فيها الأهلى والزمالك لأول مرة.

ترتيب دورى الكرة النسائية



يتصدر فريق الكرة النسائية بنادى مسار ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 52 نقطة، متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة بنقطة واحدة، فيما يأتى وادى دجلة ثالثا برصيد 47، ويقبع الزمالك فى المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

5 مواجهات حاسمة

وستكشف آخر 5 مواجهات عن بطل هذه النسخة، وإن كان الأقرب لها هما مسار والأهلى اللذان يتقدمان الترتيب ويحققان أفضل النتائج حتى الآن، وسيكون الأسبوع التاسع هو الأهم حال مواصلة الفريقين تحقيق الفوز، لأن هذا الأسبوع سيشهد مواجهة الفريقين والتى ستكون حاسمة بشكل كبير لهذا الصراع.

مواجهات مسار والأهلى المتبقية



يتبقى لفريق مسار مواجهة كل من البنك الأهلى، المعادى واليخت، بيراميدز، وادى دجلة، مودرن سبورت، الزمالك، الأهلى، بينما سيواجه الأهلى كل من وادى دجلة، الزمالك، المقاولون العرب، البنك الأهلى، بيراميدز، مودرن سبورت، مسار.

مسار والأهلى الأقوى



ويمتلك فريقا مسار والأهلى هجوما قويا استطاع تسجيل 89 هدفا لكل فريق، بينما استقبل مسار 4 أهداف فقط حتى الآن فى 18 مباراة منها هدف من الأهلى، بينما استقبل الأهلى 6 أهداف منها 3 أهداف من مسار.



ويعد فرق وادى دجلة صاحب أقوى هجوم فى المسابقة حتى الآن برصيد 93 هدفا، بينما يمتلك فريق المعادى واليخت أضعف هجوم فى مرحلة حسم اللقب برصيد 15 هدفا.

مسار لا يعرف الهزيمة.



ويمتلك فريق مسار رقما مميزا ينفرد به فى دورى الكرة النسائية، حيث إنه الفريق الوحيد الذى لم يعرف الهزيمة حتى الآن فى المسابقة بـ17 انتصارا وتعادل، بينما تعرض الأهلى لهزيمة واحدة كانت من مسار.