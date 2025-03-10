شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مشاركته فى التدريبات.. مخاوف أهلاوية من مشاركة عطية الله أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رغم مشاركة المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر الأهلي ، في مران الفريق الجماعي السبت، إلا أن الجهاز الطبي للفريق يُفضّل تأجيل الدفع بالظهير المغربي فى مباراة الزمالك المقبلة، حفاظاً على اللاعب وحتى لا تتجدد إصابته.

ويغيب يحيى عطية الله عن مباريات الأهلي بسبب إصابته التي تعرض لها في مباراة سموحة يوم 7 يناير الماضي التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، وأجرى بعدها اللاعب جراحة لتثبيت كسر مضاعف فى عظام الوجه.



وتماثل اللاعب المغربي للشفاء من إصابته الأخيرة وشارك في التدريبات الجماعية أمس، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الزمالك، لكن الجهاز الطبي يرى أنه من الأفضل تأجيل مشاركته في المباريات خوفاً من تعرضه لإصابه في الوجه، رغم أنه يرتدي حالياً "قناع" يخوض به التدريبات.



ومن المقرر أن يُحدد الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، مصير يحيى عطية الله من دخول قائمة الفريق لمباراة الزمالك، وإن كان الإتجاه الأقرب هو استمرار غياب اللاعب عن لقاء القمة.



وأستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس عقب راحة 48 ساعة حصل عليها عقب الفوز على طلائع الجيش مساء الإربعاء الماضي في ختام منافسات المرحلة الإولى لبطولة الدوري، ويستعد المارد الأحمر لمواجهة الزمالك المُرتقبة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد ، الثلاثاء، في الجولة الإولى من منافسات المرحلة الثانية لحسم بطولة الدوري.