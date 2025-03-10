شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. سمير كمونة شرب الماء فى رمضان ناسياً بسبب شدة العطش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة في أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

سمير كمونة ، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، يروى موقفاً حدث له أثناء احترافه في فريق كايزرسلاوتن الألماني، حيث كانت الصعوبة في كثرة عدد ساعات الصيام الذي كانت تتجاوز الـ18 ساعة.

وكشف كمونة أنه ذات مرة أثناء مران الفريق، نسي أنه صائم، ومع شدة إحساسه بالعطش شرب الماء، إلا أنه فوجئ بزملائه اللاعبين الألمان ينبهونه قائلين: "سمير.. رمضان رمضان".

وأضاف كمونة، أنه رغم صعوبة أجواء المباريات الرمضانية، لكن كانوا يتمسكون بالصيام في رمضان، ولم يحدث أن فرض عليه أي مدرب الإفطار، لأنهم لا يهتمون إلا بالأداء داخل الملعب.