بطولة إيطاليا: إنتر يفتقد جيلينسكي لشهر ونصف

الرياص - اسماء السيد - روما : سيفتقد إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، لاعب وسطه البولندي بيوتر جيلينسكي لشهر ونصف بسبب إصابة في قدمه اليمنى.

وقال إنتر في بيان الإثنين "أظهرت الفحوص التي أجريت صباح الإثنين أنه يعاني من تمزق في العضلة التوأمية الداخلية للقدم اليمنى".

ولم يحدد النادي مدة غياب لاعبه، لكن وفقا للصحافة الإيطالية، فإن جيلينسكي سيغيب لنحو 45 يوما، ما يعني أنه لن يشارك في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تأهل فريقه الذي تغلب على فينورد الهولندي 2 0 في ذهاب ثمن النهائي، قبل استضافته الثلاثاء إيابا.

وتعرض جيلينسكي (30 عاما) للإصابة السبت في فوز إنتر الصعب على مونتسا 3 2 ضمن الدوري، وخرج من الملعب في الدقيقة 73 بعد ثلاث دقائق فقط على دخوله من مقاعد الاحتياط.