شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعود لحراسة مرمى الزمالك فى مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إعادة محمد عواد لحراسة عرين الفريق، فى مواجهة الأهلى المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

وشهدت الأيام الماضية مفاضلة بين محمد عواد ومحمد صبحى لحراسة عرين الزمالك فى لقاء القمة، خاصة بعد المستوى المميز الذى ظهر به صبحى فى مواجهة مودرن سبورت بدور الـ 16 بكأس مصر، والتى حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 2 - 1.

ويفضل الجهاز الفنى للزمالك عودة محمد عواد لحراسة عرين الفريق فى لقاء الأهلى، خاصة وإنه يمتلك باع كبير من الخبرة، وعدم مشاركته فى لقاء مودرن سبورت كان من أجل منحه راحة قبل القمة، ومنح الفرصة لمحمد صبحى حتي يشارك.

ويبحث البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن الفوز الأول له على الأهلى في تاريخه، ويرغب الخواجة البرتغالى فى ذكر اسمه وسط الكبار ممن سبق لهم تحقيق الفوز على المارد الأحمر.

وتولى المدير الفني البرتغالى قيادة الزمالك خلفًا للسويسرى كريستيان جروس، وواجه الزمالك في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي وحقق التعادل بنتيجة 1 – 1، لكنه يمنى النفس في الفوز بتلك القمة لتحقيق مجد شخصى واقتناص فريقه ثلاث نقاط غالية في مسيرة المنافسة في الدورى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي ستقام فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي.