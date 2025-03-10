شكرا لقرائتكم خبر عن "القمة 130" فارقة فى مسيرة كولر مع الأهلي حتى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

تمثل القمة 130 التي تجمع الأهلي والزمالك مساء غد، الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري تحديا كبيرا للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، حيث ستلعب نتيجة لقاء القمة دورا كبير في تحديد بوصلة مستقبل المدرب السويسري مع القلعة الحمراء.



كولر مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية وقيادة الأهلي للفوز في القمة 130، لأن أي نتيجة غير الخروج بالثلاث نقاط ستدخله فى دوامة من الانتقادات، وقد تدفع البعض للمطالبة برحيله، لاسيما أن نتائجه مع الأهلي الفترة الأخيرة لم تصبح على ما يرام، وقد تتسبب أي نتيجة سلبية للأهلي في القمة في فتح ملف رحيل كولر.



وقد لا تتم إقالة كولر حال تحقيق نتيجة سلبية في القمة فى ظل رفض إدارة الأهلي التعال بالقطعة، ولكنها ستكون نقطة تحول في مستقبل المدرب السويسري مع الأهلي، حيث سيكون قرار الإطاحة بكولر جاهزا حال تحقيق أي إخفاق آخر أو خسارة لقب الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا.



الأهلي رغم أنه كان الأفضل في قمة الدور الأول وكان الأكثر احتياجا للفوز اكتفى بالتعادل السلبي، ولم يظهر الفريق بالمستوى المأمول بسبب تغييرات كولر والاعتماد على بعض اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة الفنية مثل أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا في قيادة الجبهتين اليمنى واليسرى.



الأهلي قد يفتح ملف رحيل كولر حال الخسارة في القمة أو عدم الفوز في الدوري، وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية، لاسيما وأن الفريق يرغب في تقديم مستويات قوية خلال المشاركة في مونديال الأندية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، خاصة وأن الإدارة الحمراء أبرمت صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.



ومن أبرز الصفقات التي أبرمها الأهلي لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، التعاقد مع أشرف بن شرقي وجراديشار ومحمود تريزيجيه وحمدي فتحي ومصطفى العش وأحمد رضا، وينوي إبرام صفقات جديدة في الصيف القادم.