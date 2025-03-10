شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي والزمالك مع صافرة محمود بسيوني المرشح لإدارة القمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

اقتربت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك ، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، للحكم محمود بسيوني.

يأتي هذا الاختيار في ظل الأداء المميز الذي قدمه بسبوني خلال الفترة الأخيرة في إدارة المباريات المحلية، حيث يحظى بثقة اللجنة لقيادة المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

وأدار محمود بسيونى 6 مباريات للنادى الأهلى، فاز في 5 منها وتعادل في واحدة، الأولى كانت أمام إنبى في 23 مايو 2023 وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، والثانية كانت أمام الجونة فى لقاء الجولة الـ 21 وانتصر وقتها المارد الأحمر بنتيجة 3-0، والثالثة كانت أمام طلائع الجيش وفاز الاهلى برباعية مقابل دون رد في الأسبوع الثالث عشر لدوري الموسم الماضى، والرابعة كانت أمام المقاولون العرب وفاز الأهلى 4-0 فى الأسبوع 23 لدوري الموسم الماضى، والخامسة كانت أمام سيراميكا وفاز الأهلى 5-2 والسادسة كانت أمام انبي وانتهت بالتعادل السلبي في الموسم الحالي.

فيما أدار محمود بسيونى للزمالك 10 مباريات، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 6 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات، ولم يتلق أى هزيمة معه، وأشهر بسيونى 21 إنذارا وكارت أحمر وحيد واحتسب 5 ركلات جزاء.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.



ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.



وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.



وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.



وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.



وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.