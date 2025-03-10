شكرا لقرائتكم خبر عن اللافتات العنصرية والعطور أبرز 7 ممنوعات على الجماهير فى قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف العميد محمود القاضي، مسئول تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء، عن ممنوعات ومحظورات حضور المباراة لدى جماهير القطبين الذين سيحضرون اللقاء.

وقال القاضى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن جمهور الكرة المصرية أصبح واعياً موضحا أن المباراة بحضور 30 ألف مشجع مناصفة بين جماهير الأهلي والزمالك، وممنوع اصطحاب اللافتات المسيئة.

وأضاف، "الجماهير أصبح لديها وعي ويجب عدم اصطحاب الشماريخ ومعلبات الأكل الزجاجية والليزر والصافرات والعطور المحفوظة فى الزجاجات ومواد حفظ الطاقة، مثل الباوربنك واللافتات العنصرية".

وجاءت أبرز الممنوعات فى مباراة القمة كالتالي:

- منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه.

- منع الشماريخ والألعاب النارية.

- منع الليزر.

- مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات".

- العبوات الزجاجية والأدوات الحادة.

- الأسلحة والأدوات الحادة.

- طائرات الدرون.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي.

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

وضمنت 9 أندية بشكل رسمي المشاركة في دورة التتويج وهي بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

وتلعب 9 أندية في مجموعة تجنب الهبوط وهي زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.