شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التقسيم بالألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم مرحلة تقسيم اللاعبين المشاركين فى الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها مدينة تورين الإيطالية خلال شهر مارس الجاري، وهي من المراحل الأساسية والتي تهدف لضمان التنافس العادل والمتكافئ بين الرياضيين، حيث يتم تقسيمهم وفقاً لقدراتهم الرياضية، وأعمارهم، ونوعهم، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية للأولمبياد الخاص وبما يضمن أن يتم تقسيمهم في مجموعات تنافسية متجانسة، ما يضمن أن يواجه كل لاعب بالأولمبياد الخاص مشارك فى الألعاب منافسين على نفس المستوى.

من جهته أكد الدكتور باسم تهامي، رئيس بعثة الأولمبياد الخاص المصري، أن مرحلة تقسيم اللاعبين وفقا لقدراتهم الرياضية تعد خطوة محورية وأساسية، لضمان عدالة التنافس في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص – تورين 2025.

وأضاف، "اللاعبون المصريون استعدوا بشكل جيد لهذه المرحلة الهامة ، ونتوقع منهم أداءً مميزاً يُعبّر عن روح العزيمة والإصرار التي يتمتعون بها.. نحن فخورون بمشاركتهم في هذا الحدث العالمي، ونسعى لدعمهم بكل السبل ليحققوا أفضل النتائج ويشرفوا اسم مصر".



الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

وأكد تهامي أن بعثة الأولمبياد الخاص المصري لا تركز فقط على تحقيق الميداليات، بل تسعى أيضاً لتعزيز قيم الاندماج والتقبل، مشيداً بالجهود التنظيمية التي تبذلها اللجنة المنظمة لضمان نجاح الحدث.

وقد حرص باسم تهامي رئيس البعثة المصرية و عمرو محي الدين نائب رئيس البعثة علي المرور علي اماكن المسابقات والتي تشارك بها مصر للاطمئنان علي لاعبين المنتخبات المصرية ومتابعة عملية التقسيم لهم مع مدرائهم الفنيين .



الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

وعلي هامش اليوم في رياضة الجري علي الثلج اشتركت اللاعبة ايمان محمد لاعبة منتخب الجري علي الثلج في عرض المسابقات الموحدة بمشاركة عددا من النجوم والمسئولين بالاولمبياد الخاص في مسابقة تتابع الفرق في فرق موحدة مدمجة، بهدف تعظيم فكرة الدمج المجتمعي والشمول للاعبي الاولمبياد الخاص .

وتستضيف أربع مدن إيطالية مسابقات الالعاب وهي مدينة تورين وتستضيف حفل الافتتاح، برنامج الكشف الصحي، مؤتمر الشباب العالمي، مسابقات الفلوربول، الرقص الرياضي، الجري على الثلج، وحفل الختام ، بينما تستضيف مدينة براغيلاتو مسابقات تزلج اختراق الضاحية ، فضلا عن استضاقة مدينة باردونيكيا مسابقات رياضة الرقص والتزلج على الثلج ، وايضا تستضيف المدينة الرابعة سيستريير مسابقات التزلج علي الثلج والجري علي الثلج .

ويتنافس في المسابقات الرسمية بالالعاب بما يقارب من 1548 لاعبا ولاعبة من 103 دول في 9 رياضات مختلفة، ومن المقرر أن تستمر الالعاب حتي يوم 16 مارس 2025.



جانب من الالعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص