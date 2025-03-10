شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان يحضر انتخابات الأنوكا لدول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر شريف العريان ، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي والأمين العام للجنة الاولمبية المصرية، انتخابات اتحاد الاتحادات الأفريقية "الأنوكا" لدول حوض النيل، والتي أقيمت في إثيوبيا .

وأقيمت انتخابات الأنوكا للمنطقة الخامسة لدول خوض النيل، وشهدت انتخاب الأوغندي دونالد روكاري رئيسا جديدا بعدما فاز بـ8 أصوات مقابل صوتين للرئيس السابق الإثيوبي أشيبر.

وفازت الرواندية أليس أومولينكا بمنصب نائب الرئيس والكيني فرانسيس موتوكو بمنصب السكرتير العام الشرفي ومن جنوب السودان تونج شور والإثيوبي مينليك هابتو بمنصب

أمين الصندوق.

وفي العضوية فاز كل من البوروندي بيجيريمانا سالفاتور والإريتري مايكيل تيكليمشيل والصومالي محمد عبدو.

وتضمنت أجندة اجتماع المكتب التنفيذي للأنوكا جدول أعمال المنظمة وتطور هيئتها وإجراء الانتخابات.

وتضم منظمة حوض النيل 11 دولة هي مصر وكينيا والسودان وإثيوبيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا وبوروندي والصومال واريتريا.