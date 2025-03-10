شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالإثنين، 10 مارس 2025 05:15 م
24 ساعة تفصلنا عن انطلاق الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري، حيث يقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.
وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية ، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب في الدورى 11 مارس الجاري، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود. مباريات مرحلة التتويج بالدوري الثلاثاء 11 مارس
الزمالك ضد الأهلي – 9:30 مساءً – إستاد القاهرة.
حرس الحدود ضد بتروجيت – 9:30 مساءً – إستاد حرس الحدود.
الأربعاء 12 مارس
فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً – إستاد حرس الحدود.
بيراميدز ضد المصري – 9:30 مساءً – إستاد السويس الجديد.وجاءت موعد مباريات مرحلة الهروب من الهبوط كالتالى: الجولة الأولى
الثلاثاء 11 مارس
مودرن سبوت مع سموحة 9:30 مساء
الجونة مع الاتحاد السكندرى 9:30 مساء
الأربعاء 12 مارس
غزل المحلة مع زد 9:30 مساء
الخميس 13 مارس
طلائع الجيش مع الإسماعيلى 9:30 مساءالقناة الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون سبورت مباريات مسابقة الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.
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