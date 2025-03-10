شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

24 ساعة تفصلنا عن انطلاق الجولة الأولى من الدور الثاني ببطولة الدوري، حيث يقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام جديد يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية ، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

وتنطلق مباريات مجموعة المنافسة على اللقب في الدورى 11 مارس الجاري، والتى تضم 9 فرق تنافس على لقب الدورى، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصرى والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجت وحرس الحدود.

الثلاثاء 11 مارس

مباريات مرحلة التتويج بالدوري

الزمالك ضد الأهلي – 9:30 مساءً – إستاد القاهرة.

حرس الحدود ضد بتروجيت – 9:30 مساءً – إستاد حرس الحدود.

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً – إستاد حرس الحدود.

بيراميدز ضد المصري – 9:30 مساءً – إستاد السويس الجديد.

وجاءت موعد مباريات مرحلة الهروب من الهبوط كالتالى: الجولة الأولى

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبوت مع سموحة 9:30 مساء

الجونة مع الاتحاد السكندرى 9:30 مساء

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة مع زد 9:30 مساء

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش مع الإسماعيلى 9:30 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون سبورت مباريات مسابقة الدوري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.