شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. نهال جمال تقدم طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرصون خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة " الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نهال جمال نجمة الكرة الطائرة حاليا بالنادي الأهلي تقدم طريقة عمل ورقة اللحمة بالخضار في الوصفة التالية:

كيلو لحمة مكعبات

3 حبات طماطم

3 حبات فلفل اخضر بارد او الوان

شرائح بصلة كبيرة

3 حبات بطاطس متوسطة

فلفل اسود

ملح

ثوم بودر

زنجبيل

ورق لوري

حبهان

معلقتين كبار زبدة

ورق فويل

تشويح اللحمة بالزبدة وعليها ملعقة فلفل اسود لحد ما اللحمة تأخذ لون .

تقطيع البصل شرائح مع باقي الخضار الفلفل والبطاطس والطماطم مع وضع كل التوابل عدا الملح مثل الزنجبيل وورق لوري مطحون وحبهان وثوم بودر ورشه فلفل اسود مع التقليب .

نضع الخضار علي اللحمة لمدة ساعتين

وضع ورق فويل في صينية مع إضافة الخلطه وندخل الصينية فرن سخن ونهدي النار للتسوية لمدة 45 دقيقة .