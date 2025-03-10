شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام الزمالك فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد هانى، لاعب النادى الأهلى، من قيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري غدا، بعدما شارك محمد هانى أساسياً فى مباراة المارد الأحمر الأخيرة أمام الطلائع والتى فاز بها بهدفين دون رد.

مباراة الأهلى والزمالك تقام فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل "دوري نايل" بنظامه الاستثنائي. ويضع الفريقان أعينهما صوب تحقيق نقاط المواجهة في إطار اشتعال المنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على المراكز المؤهلة للمسابقات الأفريقية والتي سيتم حسمها بناءً على الترتيب النهائي للمجموعة الأولى بعد نهاية المسابقة.

ويرغب كولر فى الاستفادة من خبرات محمد هانى فى قيادة الجبهة اليمنى خلال كلاسيكو الدوري بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.