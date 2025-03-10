شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يكمل مسيرته من الرياضة للفن.. البطل الأولمبى يزين دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كرم جابر لاعب منتخب المصارعة السابق وصاحب الإنجاز الذى لم يتكرر حتى الآن بالتتويج بميداليتين أولمبيتين فى الدورات الأولمبية، حيث حقق ذهبية أولمبياد أثينا، وفضية أولمبياد لندن.



ترك كرم جابر البطل الأولمبى المجال الرياضى واتجه للفن، حيث شارك فى عدة أعمال فنية، سواء أفلام أو مسلسلات، وآخرها فى شهر رمضان الجارى، حيث يشارك فى مسلسل الغاوى بطولة أحمد مكى، والمقرر عرضه في النصف الثانى من شهر رمضان على قناة ON وتحديداً يوم 16 رمضان، حيث ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

وكان جابر ظهر فى مسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال، و"حملة فرعون"، و"ليلة هنا وسرور"، وغيرها من الأعمال الفنية.