شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب سيف الجزيرى لاعب فريق الزمالك، من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلى في المباراة المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء بالجولة الأولى من المرحلة النهائية من دورى نايل.

ومن المقرر أن يعتمد بيسيرو على الجزيرى فى ظل غياب ناصر منسى للإصابة، ومصطفى شلبى للاستبعاد الفني بعد الاعتراض على التبديل في مباراة مودرن سبورت.

ويدفع بيسيرو بالتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق، حيث كان يعتمد على ناصر منسى فى قيادة الهجوم، إلا أن إصابة منسى ستجبر بيسيرو على الاعتماد علي الجزيري فى مواجهة الأهلى من أجل استعادة الثقة.

ويغيب ناصر منسى لإصابته فى العضلة الخلفية، والتي غاب بسببها عن المباراة الماضية أمام ودرن بورت فى كأس مصر.