شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 10 مارس 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، و أبرزها، اتحاد الكرة يحدد منتصف إبريل موعداً مبدئياً لنهائى كأس مصر، أكرم توفيق يبلغ شوقي موقفه النهائي من التجديد مع الأهلي فى جلسة خاصة.

حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة منتصف شهر إبريل المقبل موعداً مبدئياً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2024 – 2025، بعدما تقرر إقامة مباراتى قبل النهائى يوم 28 مارس الجارى.

شهدت الأيام الماضية عقد محمد شوقي، نائب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، جلسة جديدة مع أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر، بشأن تجديد عقده مع النادي، والتوصل إلى اتفاق مالي لإقناعه بالبقاء فى القلعة الحمراء والتراجع عن فكرة الرحيل.

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثنائى السلوفينى جراديشار والفلسطينى وسام أبو علي فى خط هجوم المارد الأحمر فى مباراة الزمالك المقبلة بالدوري.

يواصل ناصر منسى ، لاعب فريق الزمالك ، الغياب عن مباريات فريقه بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية، وتسببت في غيابه عن مباراة مودرن سبورت الأخيرة.

حدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، يوم 16 مارس الجاري موعدا لانطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي أثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

يعقد أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعاً مع الحكام قبل 24 ساعة من كل مباراة بالدورى المصرى، على أن يقوم بتدريبات لكل طاقم حكام فى الملعب، وكذلك فى غرفة الاجتماعات، ويعقب كل مباراة اجتماعا مع كل طاقم لمراجعة القرارات وتصحيح الأخطاء بشكل فردى.

حققت اللاعبة المصرية سنا إبراهيم وصافة بطولة فانكوفر الفتوحة للاسكواش، التي استضافتها كندا خلال الفترة بين 5 إلى 10 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.