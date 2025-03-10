شكرا لقرائتكم خبر عن إحنا فى خدمتك.. دليل المشجع لدخول المأكولات قبل قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365”، خلال شهر رمضان الكريم، خدمة يومية تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور فى أذهان الجماهير المصرية، والمتعلقة بعناصر اللعبة.

وتبدأ الخطوات بتحديد المحاذير التى يجب على الجماهير تجنبها عند ذهابهم لحضور مباراة الأهلى والزمالك، المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

1- فتح البوابات بداية من الساعة 5 مساءً لحضور مباراة الأهلى والزمالك.



2- غلق الأبواب مع بداية المباراة فى التاسعة والنصف مساءً.



3- مسموح بدخول المأكولات والمشروبات بشرط أن تكون محفوظة فى معلبات كرتونية أو أطباق من الفوم والبلاستيك.



4- غير مسموح بأن تكون المأكولات والمشروبات محفوظة فى عبوات معدنية أو زجاجية.



5 - مسموح بدخول زجاجات المياه البلاستيك و"الكانز" ممنوع.